Около 500 тыс. детей пойдут в школы в Башкирии в этом году

В школы Башкирии 1 сентября пойдут 487 737 учащихся. О готовности образовательных учреждений к началу учебного года и.о. министра образования республики Айбулат Хажин рассказал на оперативном совещании в правительстве, которое прошло во вторник, 27 августа.

По его словам, в этом году в первый класс пойдут более 55 тыс. детей. В эксплуатацию вводится 21 новая школа, благодаря чему количество учащихся во вторую смену сократится до 8%, пишет «МедиаКорСеть».

В этом году впервые директора школ и главы муниципалитетов получили от контролирующих органов чек-листы. В них описаны выявленные нарушения, которые необходимо устранить до 1 сентября.

Хажин заявил, что нарушений требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности в школах нет. Однако среди нарушений, которые остались, он отметил отсутствие теплых туалетов. Хуже всего ситуация в Мишкинском районе — теплых туалетов здесь нет в 26 школах. Вопрос должен быть решен к наступлению холодов.