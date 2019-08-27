На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль военно-морских сил (ВМС) Украины «Переяслав» заходил в зону учений Черноморского флота России. Об этом заявил начальник штаба командования украинских ВМС по евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

Украинский корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit – 2019 в Грузии и зашел в зону проведения российских маневров, поскольку там не отмечалось никакой деятельности, пояснил военачальник. Корабль шел «рекомендованными путями» и на протяжении следования его сопровождали российские корабли, сказал Рыженко в эфире телеканала UA.TV, отмечает во вторник, 27 августа, «Газета.ру».

Конкретную дату захода корабля украинских ВМС в зону учений российского военного флота Рыженко не назвал.

«Переяслав» — малый разведывательный корабль проекта 1824Б, введенный в эксплуатацию в 1986 году. В ходе раздела Черноморского флота СССР корабль передали украинской стороне.

В учениях подразделений Черноморского флота России, начавшихся 19 августа, задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации.