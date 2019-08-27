Прямой эфир

На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Малый разведывательный корабль военно-морских сил (ВМС) Украины «Переяслав» заходил в зону учений Черноморского флота России. Об этом заявил начальник штаба командования украинских ВМС по евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

Задание вслепую: ВДВ готовят самую масштабную высадку за 38 лет
В ходе стратегических маневров «Центр-2019» десантники проведут боевую операцию в абсолютно незнакомом районе

Украинский корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit – 2019 в Грузии и зашел в зону проведения российских маневров, поскольку там не отмечалось никакой деятельности, пояснил военачальник. Корабль шел «рекомендованными путями» и на протяжении следования его сопровождали российские корабли, сказал Рыженко в эфире телеканала UA.TV, отмечает во вторник, 27 августа, «Газета.ру».

Конкретную дату захода корабля украинских ВМС в зону учений российского военного флота Рыженко не назвал.

«Переяслав» — малый разведывательный корабль проекта 1824Б, введенный в эксплуатацию в 1986 году. В ходе раздела Черноморского флота СССР корабль передали украинской стороне.

В учениях подразделений Черноморского флота России, начавшихся 19 августа, задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Масштабные учения начались в шести регионах ЮВО
Минобороны анонсировало учения с участием военных из семи стран

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019