Теплоходы в Хабаровске меняют пункты отправления из-за паводка

В Хабаровске для рейсов теплоходов до сел Победа и Новокаменка поменяют пункты отправления. Это связано с ростом уровня воды в реках.

Изменения вступят в силу с 28 августа. Рейсы в Победу и Новокаменку будут отправляться с песчаной косы в районе входа в Затон, под виадуком на стыке улиц Калинина и Павла Леонтьевича Морозова. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Площадка у завода «Дальдизель» невозможно безопасно эксплуатировать из-за подъема воды в реке Амур.

При этом расписание движения меняться не будет.

Отправка от остановки Дальдизель производилась с 9 августа. Посадка и высадка людей на Речном вокзале на тот момент стала небезопасной из-за высокого уровня воды в реке. По данным специалистов, уровень воды в Амуре продолжит расти.