Два подростка пострадали при пожаре на балконе в Ульяновской области

Два подростка получили травмы в результате пожара в Димитровграде (Ульяновская область). По предварительной версии, на балконе загорелась легковоспламеняющаяся жидкость.

Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Власть Труда. По данным МЧС, горение было ликвидировано до приезда пожарных. В момент возгорания на балконе находились подростки 15 и 16 лет. Они получили ожоги ног. Пострадавших доставили в больницу, где им назначили амбулаторное лечение, сообщает 1ul.ru.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, в результате которого произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости, хранившейся на балконе.