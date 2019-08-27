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Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Саратове

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В Саратове столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали пять человек, в том числе пятилетний мальчик. Об этом ИА «Взгляд-инфо» сообщили в Центре медицины катастроф.

Авария произошла в понедельник, 26 августа, на перекрестке Рахова и Соколовой. При столкновении двух машин женщины 51 и 68 лет получили различные травмы и были доставлены в первую городскую больницу. Пятилетний мальчик в состоянии средней тяжести был госпитализирован в больницу имени Миротворцева.

Незначительные травмы получили мужчины 52 и 67 лет. Они отказались от госпитализации после осмотра медиками.

25 августа в Саратовской области столкнулись грузовик и легковушка. Погибли двое взрослых, ранения получил девятилетний ребенок. Оба автомобиля сгорели.

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