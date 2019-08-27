Супруга певца Юлиана опровергла информацию о его госпитализации

Жена эстрадного певца Юлиана Васина — Анастасия Минцковская — опровергла сообщения о его госпитализации с приступом. Об этом она рассказала телеканалу «360» 27 августа.

«Никакого приступа, боже упаси. Просто в нашей семье раз в полгода принято проходить плановое обследование. <…> Взять все анализы, давление померить, просто провериться», — заявила она.

Минцковская отметила, что супруг проведет в больнице два дня, «чтобы сразу все сделать и понять, что он здоров как бык».

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», Юлиан родился в Подмосковье в 1973 году. Учился в ГИТИСе, в возрасте 20 лет провел свой первый сольный концерт в Государственном театре эстрады. В 2003 году певец подготовил сольную программу, с которой выступил на сцене ГЦКЗ «Россия». Кроме того, в 1994 году он пел в Георгиевском зале Кремля в честь приезда королевы Великобритании Елизаветы II. В 1995 году был официальным исполнителем Гимна Москвы. В 1999 году удостоился звания Заслуженный артист России. Среди его песен такие хиты, как «Русский вальс», «Лебединая верность», «Пообещай мне любовь».