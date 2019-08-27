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Собянин раскрыл детали об участке линии метро до Троицка

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Участок строящейся Коммунарской линии метро, которую продлят в Троицк, будет подземным от станции «Столбово» до «Сосенок», затем метро выйдет на поверхность, а вновь уйдет под землю перед станцией «Десеновское». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

По его словам, ветка, длина которой превысит 14,5 км, пройдет от станции «Столбово» вдоль Калужского шоссе до города Троицка. На ней планируется открыть шесть станций с рабочими названиями «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».

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Собянин отметил, что фактически ветка станет дублером южных участков Калужско-Рижской и Сокольнической линий. Пассажиры «оранжевой» линии ощутят преимущества в большей степени, так как станция «Теплый Стан» перестанет быть главным пересадочным узлом на метрополитен для жителей «новой Москвы», уточняет НСН.

Мэр также напомнил, что с 2011 года в столице построили 81 новую станцию метро, и через пять-семь лет более 95% москвичей будут жить в непосредственной близости от станций подземки.

Московские власти одобрили продление строящейся Коммунарской линии столичного метро до Троицка 20 августа.

Этой осенью заработают первые две линии наземного метро Московским центральным диаметрам (МЦД) Нахабино–Подольск и Одинцово–Лобня. Пассажиры смогут оплатить проезд картой «Тройка», напоминает агентство городских новостей «Москва».

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