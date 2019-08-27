Мурманская и Кемеровская области заключили соглашение о сотрудничестве

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибиc подписали соглашение о сотрудничестве. Регионы будут перенимать опыт в научно-технической, торгово-экономической, культурной и других сферах.

В рамках сотрудничества регионы будут обмениваться опытом в сфере промышленности, строительства, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, образования, спорта, культуры. Области планируют обмениваться студенческими, молодежными и бизнес-делегациями, совместно организовывать форумы и выставки, сообщает ИА «Би-порт».

По информации агентства, Мурманская область сможет перенять опыт Кузбасса в формировании городской среды, в том числе развития системы «Безопасный город». Кемеровская область также сможет поделиться знаниями в области привлечения негосударственных поставщиков услуг соцобслуживания населения, цифровизации власти.

Ранее в августе стало известно, что в Мурманской области планируют создать централизованную систему видеонаблюдения. Активизация работы начнется в 2020 году.