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Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Омске

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Водитель маршрутки в Омске не предоставил преимущество иномарке. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Авария произошла на Театральной площади. По данным Госавтоинспекции, водитель маршрутного автобуса, который вез четырех пассажиров, при выезде на площадь не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan Murano. В результате столкновения пострадали три пассажира маршрутки. Кроме того, травмы получил пассажир иномарки, сообщает ИА «Омскрегион».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в ДТП с участием маршрутки и двух легковых автомобилей пострадали восемь человек. Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управление в условиях дождя, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada и маршрутным такси.

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