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Более 4 тыс. краснокнижных черепах задержали на границе в Оренбуржье

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В Оренбургской области расследуют дело о контрабанде черепах, занесенных в Красную книгу. Редких рептилий задержали на пункте пропуска. Их рыночная стоимость — порядка 8 млн рублей.

Как сообщили РИА «Оренбуржье» в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, пограничники остановили автомобиль Volvo, в прицепе которого под видом капусты перевозились черепахи. В общей сложности там находилось 4,1 тыс. среднеазиатских черепах. Водитель утверждал, что ничего не знал о живом грузе, с собственником и заказчиком он знаком не был.

Этот вид рептилий отнесен международным правом к животным, которые находятся на грани уничтожения. В России их рассматривают как стратегически важный ресурс. Черепах поместили в пустое здание Оренбургского педагогического университета, где полицейские вместе со студентами и преподавателями ухаживали за ними.

Позже рептилий выпустили на волю в Арысском массиве Казахстана. Это было сделано по соглашению с Росприроднадзором и комитетом лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства Казахстана.

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