Самому «мужскому» региону России понадобится еще больше мужчин

На Чукотке, в единственном регионе России, где мужчин больше, чем женщин, будет расти спрос на представителей профессий, которые традиционно считаются мужскими. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает «РИА Новости».

«В 2018 году численность населения, зарегистрированного на территории Чукотского АО, составляет 49 348 человек: 25 090 — это мужское население, и 24 258 — женское. Связано это с тем, что определяющим в регионе является промышленный сектор, основу которого составляет добыча полезных ископаемых и энергетика», — рассказал агентству источник в региональном правительстве.

Как отметил собеседник агентства, в данных сферах бывают задействованы и женщины, но из-за суровых природных условий Крайнего Севера их меньше. Что касается в востребованности работников «мужских» отраслей, то она будет расти из-за того, что правительство Чукотки продолжает реализацию стратегических инвестпроектов в горнодобывающей отрасли и энергетике.

Представитель регионального руководства отметил еще одну особенность Чукотки: население здесь в основном молодое. Дело в том, что люди приезжают сюда ради высоких зарплат, а после выхода на пенсию стараются переехать в регионы с более мягким климатом.

Как сообщалось 26 августа, в долгосрочной перспективе в России количество женщин будет превышать число мужчин. Об этом говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.