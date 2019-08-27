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Самому «мужскому» региону России понадобится еще больше мужчин

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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На Чукотке, в единственном регионе России, где мужчин больше, чем женщин, будет расти спрос на представителей профессий, которые традиционно считаются мужскими. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает «РИА Новости».

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«В 2018 году численность населения, зарегистрированного на территории Чукотского АО, составляет 49 348 человек: 25 090 — это мужское население, и 24 258 — женское. Связано это с тем, что определяющим в регионе является промышленный сектор, основу которого составляет добыча полезных ископаемых и энергетика», — рассказал агентству источник в региональном правительстве.

Как отметил собеседник агентства, в данных сферах бывают задействованы и женщины, но из-за суровых природных условий Крайнего Севера их меньше. Что касается в востребованности работников «мужских» отраслей, то она будет расти из-за того, что правительство Чукотки продолжает реализацию стратегических инвестпроектов в горнодобывающей отрасли и энергетике.

Представитель регионального руководства отметил еще одну особенность Чукотки: население здесь в основном молодое. Дело в том, что люди приезжают сюда ради высоких зарплат, а после выхода на пенсию стараются переехать в регионы с более мягким климатом.

Как сообщалось 26 августа, в долгосрочной перспективе в России количество женщин будет превышать число мужчин. Об этом говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.

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