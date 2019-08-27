Пресс-конференция на тему состояния атмосферного воздуха. Трансляция
Пресс-конференция на тему «Контроль за состоянием атмосферного воздуха. Вопрос доверия и достоверности данных» проходит во вторник, 27 августа, в мультимедийном информационном центре «Известия».
Участники обсуждают реализацию нацпроекта «Экология», а также отвечают на ключевые вопросы, касающиеся организации контроля качества атмосферного воздуха и обеспечения населения достоверными сведениями о состоянии окружающей среды.
Среди спикеров:
- Альбина Дударева, председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды;
- Владислав Жуков, Межрегиональная общественная организация содействия защите прав граждан в области охраны окружающей природной среды и экологии «Экозащита»;
- Рамиль Низамов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;
- Станислав Черненко, советник управления научного обеспечения и международной деятельности Роспотребнадзора;
- Юрий Пешков, начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды (УМСЗ Росгидромета).