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Пресс-конференция на тему состояния атмосферного воздуха. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пресс-конференция на тему «Контроль за состоянием атмосферного воздуха. Вопрос доверия и достоверности данных» проходит во вторник, 27 августа, в мультимедийном информационном центре «Известия».

Участники обсуждают реализацию нацпроекта «Экология», а также отвечают на ключевые вопросы, касающиеся организации контроля качества атмосферного воздуха и обеспечения населения достоверными сведениями о состоянии окружающей среды.

Среди спикеров:

  • Альбина Дударева, председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды;
  • Владислав Жуков, Межрегиональная общественная организация содействия защите прав граждан в области охраны окружающей природной среды и экологии «Экозащита»;
  • Рамиль Низамов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;
  • Станислав Черненко, советник управления научного обеспечения и международной деятельности Роспотребнадзора;
  • Юрий Пешков, начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды (УМСЗ Росгидромета).

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