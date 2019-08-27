Пресс-конференция на тему состояния атмосферного воздуха. Трансляция

Пресс-конференция на тему «Контроль за состоянием атмосферного воздуха. Вопрос доверия и достоверности данных» проходит во вторник, 27 августа, в мультимедийном информационном центре «Известия».

Участники обсуждают реализацию нацпроекта «Экология», а также отвечают на ключевые вопросы, касающиеся организации контроля качества атмосферного воздуха и обеспечения населения достоверными сведениями о состоянии окружающей среды.

Среди спикеров: