В Роструде рассказали о новой графе в резюме

В Роструде рассказали о новом пункте в резюме, который сможет повлиять на решение при приеме на работу. По словам замглавы ведомства Дениса Васильева, вскоре для соискателей на портале «Работа в России» появится новая графа — участие в волонтерских программах.

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя», — рассказал Васильев журналистам «Российской газеты».

По его словам, в ближайшем будущем планируется интегрировать систему «Добровольцы России» с порталом «Работа в России». Соответствующая отметка о волонтерском опыте должна появиться уже в следующем году.

В январе в Роструде сообщили, что текущий уровень безработицы в России является самым низким за всю историю наблюдений. В начале текущего года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 694,5 тыс. человек, что на 9,8% ниже показателя на эту же дату в 2018 году.