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Вертолет доставил в Челябинск из Кыштыма ребенка с сильными ожогами

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В Челябинск из Кыштыма прибыл вертолет санавиации, на борту которого находился пятилетний мальчик, пострадавший от удара током. Его в тяжелом состоянии перевезли в ожоговый центр. Сейчас ребенок в реанимации. Решение о транспортировке было принято в городской больнице Кыштыма, куда мальчика привезли сразу после случившегося.

Как рассказали сайту «Первый областной» в региональном минздраве, инцидент произошел 25 августа в микрорайоне Каолиновый, где мальчик живет вместе с родителями. Ребенок оказался недалеко от трансформаторной будки, доступ к которой был свободен. Там малыш и получил ожоги.

Местные жители подтверждают, что доступ к опасному объекту действительно не закрыт, несмотря на то что рядом расположена школа. Кроме того, забор, находящийся поблизости, практически не укреплен. Летом сильным ветром его снесло на дорогу у школы.

12 августа сообщалось, что в Миассе Челябинской области семилетний ребенок выпал из окна корпуса детского лагеря. С травмами его доставили в больницу Миасса.

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