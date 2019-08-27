Прямой эфир

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» успешно пристыковался к МКС

0
Выделить главное
вкл
выкл

Корабль с роботом «Фёдор» на борту пристыковался к МКС. «Союз МС-14» причалил к модулю «звезда» в автоматическом режиме. Событие состоялось на 4 минуты раньше, чем ожидалось. Изначально прибытие «Фёдора» на МКС было запланировано на утро 24 августа. Первая попытка не удалась из-за проблем с системой автоматической стыковки «Курс». Робот отправился с космодрома Байконур утром 22 августа. Цель «Фёдора» — выполнить несколько задач под управлением российского космонавта Александра Александра Скворцова. Искусственный космонавт отработает взаимодействие с человеком в невесомости. Возвращение «Фёдора» на Землю запланировано на 7 сентября.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019