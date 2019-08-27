Корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» успешно пристыковался к МКС

Корабль с роботом «Фёдор» на борту пристыковался к МКС. «Союз МС-14» причалил к модулю «звезда» в автоматическом режиме. Событие состоялось на 4 минуты раньше, чем ожидалось. Изначально прибытие «Фёдора» на МКС было запланировано на утро 24 августа. Первая попытка не удалась из-за проблем с системой автоматической стыковки «Курс». Робот отправился с космодрома Байконур утром 22 августа. Цель «Фёдора» — выполнить несколько задач под управлением российского космонавта Александра Александра Скворцова. Искусственный космонавт отработает взаимодействие с человеком в невесомости. Возвращение «Фёдора» на Землю запланировано на 7 сентября.