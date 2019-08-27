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Минтранс предложил субсидировать полеты из Жуковского на Дальний Восток

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минтранс предложил субсидировать авиаперевозки из подмосковного аэропорта Жуковский на Дальний Восток. Об этом во вторник, 27 августа, в интервью «РИА Новости» рассказала директор департамента госполитики в области гражданской авиации министерств Светлана Петрова.

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«Мы подготовили ряд поправок к дальневосточной программе субсидирования и предлагаем значительно расширить перечень субсидированных маршрутов», — рассказала она. По словам Петровой, такая мера позволит увеличить емкости на востребованных направлениях.

Представитель Минтранса отметила, что спрос на билеты в Дальневосточный Федеральный округ превышает предложение. Речь идет о билетах стоимостью 22 тыс. и 25 тыс. рублей туда и обратно, которые предлагают перевозчики «Аэрофлот» и «Россия».

Как сообщалось 2 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение выделить Росавиации 2,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток и обратно.

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