Пресс-конференция по акции «Урок безопасности». Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 27 августа, проводится пресс-конференция, посвященная образовательной всероссийской акции «Урок безопасности».
Мероприятие проводится при участии корпорации «Российский учебник», департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (Департамент ГО ЧС и ПБ г. Москвы), Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД), а также региональной общественной организации «Центр интернет-технологий».
Участники пресс-конференции:
- Ансар Арифуллин, первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы;
- Павел Сусов, заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы;
- Сергей Гребенников, директор регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ);
- Александр Брычкин, генеральный директор корпорации «Российский учебник»;
- Антон Лагутин, победитель конкурса «Учитель года России» 2016, лауреат премии губернатора Московской области в номинации «Лучший учитель информатики» 2018, учитель информатики МБОУ «Гимназия № 2 «Квантор», Коломенского городского округа Московской области, доцент кафедры информатики «Государственного социально-гуманитарного университета», победитель всероссийского чемпионата региональных учительских команд ЧЕРУК 2016.