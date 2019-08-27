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Пресс-конференция по акции «Урок безопасности». Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 27 августа, проводится пресс-конференция, посвященная образовательной всероссийской акции «Урок безопасности».

Мероприятие проводится при участии корпорации «Российский учебник», департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (Департамент ГО ЧС и ПБ г. Москвы), Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД), а также региональной общественной организации «Центр интернет-технологий».

Участники пресс-конференции:

  • Ансар Арифуллин, первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы;
  • Павел Сусов, заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы;
  • Сергей Гребенников, директор регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ);
  • Александр Брычкин, генеральный директор корпорации «Российский учебник»;
  • Антон Лагутин, победитель конкурса «Учитель года России» 2016, лауреат премии губернатора Московской области в номинации «Лучший учитель информатики» 2018, учитель информатики МБОУ «Гимназия № 2 «Квантор», Коломенского городского округа Московской области, доцент кафедры информатики «Государственного социально-гуманитарного университета», победитель всероссийского чемпионата региональных учительских команд ЧЕРУК 2016.
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