Пресс-конференция по акции «Урок безопасности». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 27 августа, проводится пресс-конференция, посвященная образовательной всероссийской акции «Урок безопасности».

Мероприятие проводится при участии корпорации «Российский учебник», департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (Департамент ГО ЧС и ПБ г. Москвы), Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД), а также региональной общественной организации «Центр интернет-технологий».

Участники пресс-конференции: