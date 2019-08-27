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Тагильские власти вновь пытаются выбрать подрядчика на мост через пруд

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Мэрия Нижнего Тагила в очередной раз пытается определить компанию, которая займется строительством моста через Тагильский пруд. Администрация опубликовала запрос предложений на строительство. Прием заявок продлится до 3 сентября 2019 года.

Как объяснил TagilCity.ru глава города Владислав Пинаев, путем запроса предложений определить подрядчика получается быстрее, чем устраивая торги.

В соответствии с законом, если повторный аукцион признан несостоявшимся, администрация имеет право определять подрядчика таким способом. Уже через две-три недели с момента начала процедуры власти имеют шанс заключить контракт на выполнение работ.

Пинаев утверждает, что претенденты на строительство моста уже имеются. Заявки оценят 6 сентября.

Стоимость строительства моста через Тагильский пруд составляет 3,9 млрд рублей. Его планируется завершить к 300-летию города, которое будут отмечать в 2022 году.

Первый конкурс объявили в июле, но ни одного желающего участвовать в нем не нашлось. Мэрия объявила второй конкурс, несколько компаний пожелали включиться в проект, но им не хватило времени на подачу заявки, говорили в администрации.

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