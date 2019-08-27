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В МИД прокомментировали ситуацию с визой для американского сенатора

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Сенатор США от Республиканской партии Рон Джонсон находится в российском «стоп-листе» и знает об этом, однако пытается представить ситуацию так, будто ему отказано во въезде в РФ. Об этом заявили в МИД России 27 августа.

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Как пояснили в департаменте информации и печати ведомства агентству «РИА Новости», включение парламентария в «стоп-лист» стало ответом на аналогичный шаг Вашингтона в отношении представителей России.

«Это называется «манипуляция информацией». <…> За визой не обращался. Но представил всё, как будто ему отказано после обращения», — прокомментировали ситуацию в МИДе.

Российский сенатор Константин Косачев отметил, что американец не информировал Совет Федерации РФ о своем намерении встретиться с коллегами. Косачев порекомендовал Джонсону «для начала оценить инициативные (а не ответные российские) решения американских властей по включению в санкционные списки ряда российских сенаторов и депутатов», в том числе и самого Косачева. Он напомнил, что Москва не раз предлагала вывести парламентариев, призванных поддерживать диалог между странами, из взаимных санкционных списков, однако реакции со стороны Вашингтона так и не последовало.

26 августа Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Посетить страну он планировал в составе двухпартийной делегации американского конгресса с целью провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских предпринимателей и организаций гражданского общества.

На следующий день слова сенатора опровергли в посольстве РФ в Вашингтоне. Там пояснили, что Джонсон не обращался к ним за визой и не информировал о планах посетить Россию.

В середине июля The New York Times сообщила, что власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям англо-американской школы в Москве. Издание назвало это попыткой оказывать политическое давление на США.

Однако в российском МИДе информацию назвали ложью, подчеркнув, что американская сторона скрывает факты. В частности, учителя направляются в Россию с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческая.

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