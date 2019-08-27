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Назван самый популярный российский фильм 21 века

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Фото: Централ Партнершип
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Спортивная драма «Легенда №17» режиссера Николая Лебедева стала самым популярным российским фильмом 21 века. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».

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Отмечается, что аналитики изучили российские фильмы, которым зрители поставили наибольшее количество оценок. Оказалось, что списки наиболее часто оцениваемых лент разнятся в зависимости от возрастных групп зрителей. Тем не менее, абсолютным лидером всех рейтингов оказался фильм «Легенда №17» с Данилой Козловским в главной роли.

В число наиболее популярных в категории от 18 до 24 лет также вошли «Кухня в Париже» Дмитрия Дьяченко, «В спорте только девушки» Евгения Невского, «Горько!» Жоры Крыжовникова. Публика в возрасте 25-34 лет отдала предпочтение фильмам «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Географ глобус пропил» Александра Велединского и «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого.

Аудитория от 35 до 44 лет предпочитает смотреть драмы: «Сталинград» Федора Бондарчука и «Остров» Павла Лунгина, также в список вошла криминальная комедия «Жмурки» Алексея Балабанова. Более взрослая аудитория предпочитает фильмы про войну: «Адмирал» Андрея Кравчука, «9 рота» Федора Бондарчука, «В августе 44-го» Михаила Пташука.

Пользователи «Кинопоиска» ранее назвали картину «Дурак» режиссера Юрия Быкова лучшим отечественным фильмом за 15 лет. Как говорят результаты опроса в честь 15-летия сайта, читатели «Кинопоиска» считают, что «Дурак» изменил отношение к российскому кино.

Быков также отмечен как режиссер, «сделавший самый большой вклад в российское кино за последние 15 лет». Актером, которому всегда рады, назвали Константина Хабенского, а «будущее нашего кино» зрители готовы доверить актрисе Ирине Горбачевой, известной по фильму «Аритмия».

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