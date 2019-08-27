Назван самый популярный российский фильм 21 века

Спортивная драма «Легенда №17» режиссера Николая Лебедева стала самым популярным российским фильмом 21 века. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».

Отмечается, что аналитики изучили российские фильмы, которым зрители поставили наибольшее количество оценок. Оказалось, что списки наиболее часто оцениваемых лент разнятся в зависимости от возрастных групп зрителей. Тем не менее, абсолютным лидером всех рейтингов оказался фильм «Легенда №17» с Данилой Козловским в главной роли.

В число наиболее популярных в категории от 18 до 24 лет также вошли «Кухня в Париже» Дмитрия Дьяченко, «В спорте только девушки» Евгения Невского, «Горько!» Жоры Крыжовникова. Публика в возрасте 25-34 лет отдала предпочтение фильмам «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Географ глобус пропил» Александра Велединского и «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого.

Аудитория от 35 до 44 лет предпочитает смотреть драмы: «Сталинград» Федора Бондарчука и «Остров» Павла Лунгина, также в список вошла криминальная комедия «Жмурки» Алексея Балабанова. Более взрослая аудитория предпочитает фильмы про войну: «Адмирал» Андрея Кравчука, «9 рота» Федора Бондарчука, «В августе 44-го» Михаила Пташука.

Пользователи «Кинопоиска» ранее назвали картину «Дурак» режиссера Юрия Быкова лучшим отечественным фильмом за 15 лет. Как говорят результаты опроса в честь 15-летия сайта, читатели «Кинопоиска» считают, что «Дурак» изменил отношение к российскому кино.

Быков также отмечен как режиссер, «сделавший самый большой вклад в российское кино за последние 15 лет». Актером, которому всегда рады, назвали Константина Хабенского, а «будущее нашего кино» зрители готовы доверить актрисе Ирине Горбачевой, известной по фильму «Аритмия».