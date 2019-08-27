Посольство РФ опровергло слова американского сенатора о невыдаче визы

Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон, который ранее заявил, что ему отказали в визе в Россию, не обращался в российское посольство в Вашингтоне и не информировал его о планах посетить РФ. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

По словам дипломатов, сенатор за визой не обращался, а безосновательные обвинения в адрес России не оставляют сомнений, что он настроен не на диалог, а на конфронтацию. Также в посольстве напомнили, что давно призывают США вывести законодателей из любых ограничений на поездки, как первый шаг по отмене «черных» списков, пишет ТАСС.

26 августа Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Об этом заявила пресс-служба американского законодателя. По его словам, он должен был посетить РФ в составе двухпартийной делегации американского конгресса.

В середине июля The New York Times сообщила, что российские власти не дали визы на въезд 30 преподавателям англо-американской школы в Москве, где обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов. В материале это называлось попыткой оказывать политическое давление на Вашингтон.

МИД назвал сообщения об этом ложью. В ведомстве подчеркнули, что американская сторона скрывает факты. В частности, учителя направляются в Россию с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческая.