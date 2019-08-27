СМИ сообщили о приостановке работы Федеральной избирательной комиссии США

Федеральная избирательная комиссия Соединенных Штатов (FEC) фактически приостановила работу из-за отставки Мэттью Питерсена — четвертого из шести председателей. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает издание Axios.

Как отмечается, после его отставки FEC будет вынуждена приостановить деятельность по правилу, в соответствии с которым для принятия важнейших решений необходимо наличие как минимум четырех уполномоченных представителей.

FEC отвечает за соблюдение законодательства о финансировании избирательных кампаний. Axios подчеркивает, что по мере приближения президентских выборов 2020 года способность Федеральной избирательной комиссии осуществлять контроль за финансами кандидатов может быть осложнена. Последний раз подобная ситуация произошла в 2008 году.

59-е выборы главы американского государства состоятся 3 ноября 2020 года. О своем желании баллотироваться уже заявили действующий лидер страны Дональд Трамп, бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор Берни Сандерс. При этом бывший госсекретарь США и кандидат на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отказалась бороться за пост.