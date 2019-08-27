Прямой эфир

Непомнящий выиграл в девятом туре шахматного супертурнира в США

0
Фото: facebook.com/GrandChessTour
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил американца Уэсли Со черными фигурами в девятом туре Кубка Синкфилда, который проходит в Сент-Луисе.

«Шахматистам никогда не надо жаловаться на усталость»
Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук — о шансах пробиться на турнир претендентов-2020 и неприязни к баскетболисту Леброну Джеймсу

В то же время другой россиянин — Сергей Карякин и голландец Аниш Гири завершили партию вничью. В турнирной таблице теперь лидируют китаец Дин Лижэнь и Непомнящий, набравшие по 5,5 очков. Далее идут Карякин и представитель Индии Вишванатан Ананд — по 5 баллов.

Ниже расположились Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Магнус Карлсен (Норвегия) и Фабиано Каруана (США), имеющие в активе по 4,5 очка. За ними следуют Гири, Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура и Со — по 3,5 очка, а замыкает таблицу Левон Аронян (Армения) — 3,5, передает «Газета.ру».

В 10-м туре Непомнящий сыграет с Вашье-Лагравом, а Карякин встретится с Анандом. Турнир проходит в один круг. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тыс. Соревнования завершатся 29 августа.

Мужская сборная России по шахматам ранее досрочно выиграла командный чемпионат мира, а женская команда заняла второе место на мировом первенстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Овечкин сделал первый ход на этапе гран-при по шахматам
Разведчик назвал причины проигрыша Спасского американцу Фишеру в 1972 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019