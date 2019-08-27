Непомнящий выиграл в девятом туре шахматного супертурнира в США

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил американца Уэсли Со черными фигурами в девятом туре Кубка Синкфилда, который проходит в Сент-Луисе.

В то же время другой россиянин — Сергей Карякин и голландец Аниш Гири завершили партию вничью. В турнирной таблице теперь лидируют китаец Дин Лижэнь и Непомнящий, набравшие по 5,5 очков. Далее идут Карякин и представитель Индии Вишванатан Ананд — по 5 баллов.

Ниже расположились Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Магнус Карлсен (Норвегия) и Фабиано Каруана (США), имеющие в активе по 4,5 очка. За ними следуют Гири, Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура и Со — по 3,5 очка, а замыкает таблицу Левон Аронян (Армения) — 3,5, передает «Газета.ру».

В 10-м туре Непомнящий сыграет с Вашье-Лагравом, а Карякин встретится с Анандом. Турнир проходит в один круг. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тыс. Соревнования завершатся 29 августа.

Мужская сборная России по шахматам ранее досрочно выиграла командный чемпионат мира, а женская команда заняла второе место на мировом первенстве.