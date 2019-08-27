Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе

Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Об этом заявила пресс-служба американского законодателя.

По его словам, он должен был посетить РФ в составе двухпартийной делегации американского конгресса. Джонсон является председателем подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам сената.

Уточняется, что парламентарий надеялся провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских предпринимателей, а также организаций гражданского общества. Джонсон также отметил, что надеялся заложить основу для улучшения отношений между странами и подверг решение в отказе визы резкой критике.

«Несмотря на это мелкое оскорбление, я буду продолжать выступать за решительный и жесткий ответ на агрессию России — и откровенный диалог, когда это представляется возможным», — цитирует ТАСС Джонсона.

В середине июля The New York Times сообщила, что российские власти не дали визы на въезд 30 преподавателям англо-американской школы в Москве, где обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов. В материале это называлось попыткой оказывать политическое давление на Вашингтон.

МИД назвал сообщения об этом ложью. В ведомстве подчеркнули, что американская сторона скрывает факты. В частности, учителя направляются в Россию с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческая.