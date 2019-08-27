И.о. постпреда РФ в Вене объяснил прошедшие под Северодвинском испытания

Случившаяся под Северодвинском авария не имеет отношения к ядерным испытаниям и Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.

По его словам, проводившиеся 8 августа испытания на военном полигоне под Северодвинском связаны с разработкой оружия, которое РФ вынуждена была начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом Соединенных Штатов из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году.

Кроме того, Карпов напомнил, что в документе говорится о праве государств принимать меры по защите секретности любой полученной в ходе деятельности по контролю информации, которая имеет отношение к гражданской и военной сфере и объектам, пишет «РИА Новости».

Также он отметил, что ни о какой экологической катастрофе в районе инцидента не может быть и речи. Жизни и здоровью населения в регионе ничего не угрожает, а радиационный фон находится на естественном, нормальном уровне.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя. Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.

21 августа президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работы над перспективными вооружениями. По его словам, новые системы испытывались совместно с зарубежными партнерами, в том числе американскими.

23 августа обследование архангельских медиков, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Неноксе, не выявило у них проблем со здоровьем. Перед этим ряд СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что медиков не предупредили о радиации после взрыва на военном полигоне, в результате чего подвергли их здоровье опасности.

Ранее 26 августа Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) сообщила, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области радиационная обстановка в регионе стабильная.