Специалист объяснил опасность чихания с закрытым носом и ртом

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал, почему опасно чихать с закрытым ртом и носом.

По его словам, человек часто чихает по причине аллергической реакции или простуды, а также при выходе из темного помещения на улицу, когда на сетчатку глаза попадает яркий солнечный свет.

«Эти механизмы чихания могут нести опасность. Аллергены и инфекцию не нужно держать в себе, их нужно обязательно вычихнуть наружу», — отметил специалист.

Врач уточнил, что чихание «в себя», во-первых, может вызвать проблемы с органами слуха. Если закрыть нос и рот, слизь под давлением может попасть в слуховые трубы, соединяющие носоглотку со средним ухом. Таким образом, есть риск возникновения воспаления слуховой трубы — евстахиита.

Кроме того, микробы могут под давлением попасть в околоносовые пазухи: гайморовы, лобные, клетки решетчатого лабиринта. В результате может возникнуть воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа (синусит), воспаление гайморовой пазухи (гайморит), воспаление клиновидной пазухи (сфеноидит) или воспаление лобной пазухи (фронтит).

Наконец, чихание с закрытыми ртом и носом может спровоцировать повышение внутричерепного давления и носовое кровотечение.

«Пожилые люди, пациенты со слабыми стенками сосудов, вегетососудистой дистонией могут почувствовать себя плохо», — заключил медик.

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