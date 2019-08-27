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В историческом жилом здании в центре Москвы произошел пожар

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Фото: РЕН ТВ
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В одной из жилых квартир в семиэтажном доме в центре Москвы в ночь на вторник, 27 августа, произошел пожар. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Возгорание произошло в одной из комнат на площади 10 кв. м в доме по адресу Малая Дмитровка, 25, строение 1. Открытое горение удалось ликвидировать, создан штаб пожаротушения, сейчас на месте работают 15 пожарных расчетов.

Здание было построено в 1913 году архитектором Гельрихом. В здании жил и работал над романом «Петр Первый» писатель Алексей Николаевич Толстой, а также архитектор Шехтель, советский авиаконструктор В.М. Петляков, в память о котором установлена мемориальная доска.

Ранее 26 августа сообщалось о пожаре на территории Богородице-Рождественского женского монастыря в центре Москвы.

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