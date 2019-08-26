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Ставропольские власти прокомментировали смерть женщины во время родов

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Делать выводы о действиях ставропольских медиков, в чью смену в больнице умерла роженица, на данный момент рано. Об этом сообщили в управлении по информполитике правительства региона.

По словам замминистра здравоохранения Ставропольского края Натальи Козловой, сотрудники Андроповской районной больницы оказались в нестандартной ситуации. Пациентка наблюдалась не в их больнице, а в соседнем регионе.

Женщина поступила в медучреждение в предродовом состоянии, вся информация, которой располагали врачи, была известна только со слов самой пациентки, пишет «РИА Новости».

Ответы на большинство вопросов будут получены после патолого-гистологического исследования, которое займет около двух–трех недель. По его результатам следственные органы дадут оценку данному делу. Окончательные выводы сделает специальная комиссия регионального минздрава.

24 августа СМИ сообщили, что в селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла во время родов, предположительно из-за врачебной ошибки. Уточняется, что ребенок остался жив.

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