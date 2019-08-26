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Актер из «Полицейского с Рублевки» похудел на 40 кг

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Фото: instagram.com/romapopoff
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Российский актер Роман Попов похудел на 40 кг. Об этом он сообщил в Instagram.

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Артист прокомментировал пост режиссера фильма «Я худею» Алексея Нужного, в котором тот спросил о весе актера Евгения Кулика, передает «Газета.ру».

Попов, известный по роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», рассказал, что привел себя в форму и «перестал делить с Женькой персонажей во всех проектах».

Актриса Александра Бортич ранее поправилась ради съемок в фильме «Я худею» на 26 кг.

25 августа британский журналист и бывший телеведущий популярного автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон заявил, что ему удалось похудеть благодаря примеру королевы Елизаветы II.

В апреле эксперты назвали необходимую для похудения длительность пеших прогулок.

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