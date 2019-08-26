Деловой центр появится вместо складов возле аэропорта в Петербурге

Возле петербургского аэропорта Пулково планируется построить деловой центр. Проект планировки и межевания территории был одобрен на совещании в Смольном.

Речь идет об участке площадью почти 30 тыс. кв. м. В настоящее время там расположены склады. Новый проект призван повысить доходы от деятельности аэропорта, отмечает телеканал «78».

Аэропорт Пулково расположен в 15 км от центра Санкт-Петербурга в Московском районе города и Ломоносовском районе Ленинградской области (часть одной из взлётно-посадочных полос).