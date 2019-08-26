В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о «развале Московии»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обвинил главу комитета Верховной рады по международным делам Анну Гопко во вмешательстве во внутренние дела России. Так он прокомментировал в беседе с RT заявление Гопко о необходимости «развалить Московию».

«Вместо того чтобы искать пути взаимодействия между парламентами, комитетами, она... пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — заявил сенатор.

Ранее 26 августа Гопко написала на своей странице в Facebook, что Украина «должна развалить Московию как тюрьму народов». По ее словам, миссия Киева состоит в том, чтобы сдерживать «нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности».

Кроме того, Гопко поделилась мечтами о том, чтобы в России, «по примеру Украины», объявили декоммунизацию и захоронили тело Владимира Ленина.

Закон о декоммунизации был принят на Украине в мае 2015 года. Он предписывает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.