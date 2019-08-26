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В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о «развале Московии»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обвинил главу комитета Верховной рады по международным делам Анну Гопко во вмешательстве во внутренние дела России. Так он прокомментировал в беседе с RT заявление Гопко о необходимости «развалить Московию».

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«Вместо того чтобы искать пути взаимодействия между парламентами, комитетами, она... пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — заявил сенатор.

Ранее 26 августа Гопко написала на своей странице в Facebook, что Украина «должна развалить Московию как тюрьму народов». По ее словам, миссия Киева состоит в том, чтобы сдерживать «нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности».

Кроме того, Гопко поделилась мечтами о том, чтобы в России, «по примеру Украины», объявили декоммунизацию и захоронили тело Владимира Ленина.

Закон о декоммунизации был принят на Украине в мае 2015 года. Он предписывает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.

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