Двух полицейских в Анапе заподозрили в принуждении несовершеннолетней к сексу

Уголовное дело о принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера возбудили в отношении двух сотрудников полиции в Анапе. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ТАСС, инцидент произошел в ночь на 26 августа в поселке Витязево под Анапой. Полицейские надругались над несовершеннолетней волейболисткой, которая выступала за команду из Подмосковья.

Как сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю, после возбуждения дела в анапской полиции последовала череда увольнений.

Отмечается, что в отношении непосредственных руководителей полицейских решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе, передает «РИА Новости».

22 августа троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявили обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года они изнасиловали девушку 1997 года рождения.