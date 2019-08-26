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И.о. постпреда РФ в Вене объяснил прошедшие под Северодвинском испытания

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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И.о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов заявил, что прошедшие под Северодвинском 8 августа испытания были связаны с разработкой оружия в качестве ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Об этом 26 августа сообщает «РИА Новости».

Реактивный прорыв: под Северодвинском испытывались «ядерные батарейки»
Взрыв на полигоне Нёнокса произошел при разработке новой двигательной установки

«Случившаяся ядерная авария не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не относится к предмету ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. — Ред.). Пунктами 7, 8, 9 статьи IV зафиксировано право государств принимать меры по защите конфиденциальности любой информации, имеющей отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, полученной в ходе деятельности по контролю», — отметил Карпов.

По его словам, жизни и здоровью населения в регионе ничего не угрожает, радиационный фон находится на естественном уровне.

«Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи нет», — заключил он.

Ранее 26 августа Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) сообщила, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области радиационная обстановка в регионе стабильная.

23 августа обследование архангельских медиков, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Неноксе, не выявило у них проблем со здоровьем. Перед этим ряд СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что медиков не предупредили о радиации после взрыва на военном полигоне, в результате чего подвергли их здоровье опасности.

21 августа президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работы над перспективными вооружениями. По его словам, новые системы испытывались совместно с зарубежными партнерами, в том числе американскими.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя. Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.

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