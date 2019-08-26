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Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По словам одного из собеседников агентства, на данный момент речь идет о 360 тыс. гаджетов.

Представитель Huawei подтвердил, что компания ведет переговоры с Минкомсвязью, передает ТАСС.

Другой источник отметил, что уже состоялась демонстрация образцов планшетов, которые могут быть использованы.

1 августа в Минкомсвязи выразили уверенность в том, что в ближайшем будущем гаджеты китайской компании Huawei будут выпускаться с российской операционной системой (ОС) «Аврора».

Весной китайская корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций, поскольку правительство США полагает, что продукция Huawei может быть использована для шпионажа.

19 мая контакты с Huawei приостановила Google. Из-за этого компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Позже стало известно, что Huawei может использовать российский аналог Android — ОС «Аврора».

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