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Бухгалтер в Рязани похитила более 2,5 млн рублей из бюджета

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В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера образовательной организации, подозреваемой в хищении бюджетных средств. По версии следствия, с марта 2017 по июнь 2019 года женщина присвоила 2 млн 682 тыс. рублей.

С момента устройства на работу она давала на подпись руководителю ведомость зарплаты, а затем меняла ее на другую и отправляла в соответствующее подразделение администрации Рязани. Таким образом сотрудница прибавляла себе каждый месяц около 150 тыс. рублей в качестве премии или материальной помощи, отмечает РИА «7 новостей».

Теперь бухгалтер стала фигуранткой дела о мошенничестве, 43-летней гражданке грозит до 10 лет лишения свободы. С подозреваемой взята подписка о невыезде.

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