Ростовские власти расторгают контракты с перевозчиками из-за жалоб

С начала года в Ростове-на-Дону расторгли девять муниципальных контрактов с перевозчиками из-за массовых обращений местных жителей, рассказал глава департамента транспорта Христофор Ермашов. Речь идет о ржавых маршрутках без кондиционера.

«А ведь сами перевозчики не пользуются этим транспортом. У нас есть колл-центр, где жалуются пассажиры», — цитирует Ермашова RostovGazeta.

Вместо старых машин на линии могут поставить транспорт «Муниципальной транспортной компании».

«На данный момент на стадии односторонних расторжений находятся маршруты: № 40, 11, 66 и 80. Однако это решение может быть отменено, у них есть возможность исправить ситуацию в течение десяти дней», — сказал глава департамента транспорта.