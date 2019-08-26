Просроченную оленину продавало предприятие в Архангельской области

В Архангельской области на полгода приостановлена работа мясного предприятия, сотрудники которого исправляли срок годности оленины и лосятины в пользу увеличения. По данным управления Россельхознадзора по Карелии, Архангельской области и НАО, на производстве выявлены нарушения ветеринарного и санитарного характера, а также в сфере технического регулирования.

Как передает ИА FlashNord, при хранении продукции отсутствовала маркировка, ветеринарных документов также на предприятии не оказалось. Часть мяса была с истекшим сроком годности.

Более 2 т оленины и лосятины арестовали. Возбуждены дела об административном правонарушении. Предприятие не будет работать в течение шести месяцев.