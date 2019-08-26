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Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров фильма

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Фото: Каро-Премьер
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Режиссер нового фильма о Джокере Тодд Филлипс опубликовал на странице в Instagram шесть тизеров грядущего фильма, а также назвал дату выхода полноценного трейлера к картине.

На каждом из опубликованных роликов появляется фрагмент надписи, и если собрать все их воедино, то можно прочесть фразу «Трейлер 8.28», то есть, 28 августа, пишет «Газета.ру».

Мировая премьера фильма «Джокер» запланирована на 4 октября, российская — на 3 октября. Также фильм впервые представят на 76-м Венецианском международном кинофестивале, пишет «Федеральное агентство новостей».

Главную роль в фильме сыграл актер Хоакин Феникс, трижды номинант «Оскара», в том числе за роль римского императора Коммода в картине «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта. Также он является обладателем «Золотого глобуса» за роль певца Джонни Кэша в фильме «Переступить черту».

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