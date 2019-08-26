В Москве ожидаются первые заморозки

В Москве и области в ночь на четверг ожидаются первые заморозки. С вечера среды в Москве будет около +6°C, по области +2°C, местами до -2°C. Быстрая смена воздушных масс приведет к заметным колебаниям температуры. После полудня в городе будет уже +20°C, а по области до +22°C. К выходным средняя суточная температура вернется к норме. Ночи станут менее прохладными, а днем воздух будет прогреваться до +24°C.