Глава «Аэрофлота» выразил недоумение по поводу перераспределения допусков от «Трансаэро»

Решение чиновников перераспределить допуски к международным маршрутам обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» вызывает вопросы. Об этом в интервью «Интерфакс» заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

По его словам, на текущий момент «Аэрофлот» компенсировал около 40% потерь от перевозки пассажиров «Трансаэро».

«Почему одно юридическое лицо, «Аэрофлот», должно было заплатить за другое юридическое лицо — «Трансаэро»? Это незаконно, все забывают, особенно чиновники, что «Аэрофлот» только на 51% принадлежит государству, 49% — это сторонние акционеры. И они [чиновники] забывают об официальных возможностях акционеров «Аэрофлота» предъявлять иски за нанесение компании ущерба», — отметил Савельев.

Глава «Аэрофлота» подчеркнул, что у него «к чиновникам вопросы».

«По нашей оценке, наши общие сетевые потери на годовом лаге могут составить $29 млн. И «Шереметьево» потеряет этих пассажиров, потому что они в «Домодедово» уйдут», — добавил он.

После прекращения деятельности «Трансаэро» в 2015 году группе «Аэрофлот» достались временные права на 56 допусков к ее международным маршрутам, чтобы компенсировать расходы на перевозку ее пассажиров. В 2016 году Росавиация своим приказом продлила на полгода «Аэрофлоту» и «России» 37 допусков, в марте 2017 года — на 32 из 34 запрошенных, в марте этого года — на 31 из 32. Бывший глава Минтранса России Максим Соколов (сейчас ведомство возглавляет Евгений Дитрих) заявлял, что допуски автоматически будут продлеваться «Аэрофлоту», пока тот не покроет убытки.

Но в августе этого года межведомственная комиссия при Минтрансе РФ решила распределить допуски «Трансаэро» на зимний сезон IATA 2019/2020 между авиакомпаниями на основе голосования. В результате «Аэрофлот» сохранил все допуски, кроме доставшегося S7 маршрута Москва–Париж.