Ограничение на въезд в леса продлили в Астраханской области

В связи с теплой погодой в Астраханской области продлили ограничение на пребывание в лесах для граждан. За несоблюдение требований местным жителям грозит административная ответственность.

Региональная служба природопользования продлила ограничения пребывания граждан в лесах до 13 сентября. В течение этого периода запрещен въезд транспортных средств. Кроме того, в лесном фонде нельзя разводить костры, жечь мусор и проводить все виды пожароопасных работ. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Физическим лицам за нарушение ограничений грозит штраф в размере до 4 тыс. рублей, для должностных лиц штраф составляет до 25 тыс. рублей, для юридических — до 250 тыс. рублей. В случае неосторожного обращения с огнем или поджога возможна уголовная ответственность.