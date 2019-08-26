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Грузовик с мазутом загорелся на трассе в Ставропольском крае

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На Ставрополье произошел пожар на федеральной трассе «Кавказ». В районе хутора Николаевский загорелся грузовик, в котором было 40 т мазута. Заметив дым, шофер Volvo притормозил, покинул кабину и вызвал пожарных.

Оказавшиеся рядом автомобилисты остановились и помогли сбить пламя собственными огнетушителями. Огонь не успел добраться до цистерны с мазутом. Об этом информирует NewsTracker.

Прибывшие на место спасатели подали ствол на тушение и начали охлаждать емкость, параллельно заливая горящее колесо. Им удалось предотвратить повторное возгорание и разгерметизацию цистерны. Никто не пострадал.

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