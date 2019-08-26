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В Подмосковье установили 48 детских площадок по программе губернатора

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В Московской области установили 48 новых детских площадок в рамках реализации губернаторской программы. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства благоустройства.

Как рассказал руководитель ведомства Михаил Хайкин, площадь каждой установленной площадки составляет 450 кв. м. Всего в 2019 году планируется установить 246 современных детских игровых комплексов в регионе, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Еще более 1,3 тыс. площадок установят и модернизируют в рамках комплексного благоустройства дворов. Работы планируют завершить до октября.

По словам Хайкина, тематика и эскизы площадок проходят согласование с местными жителями. В этом году в обсуждениях начали принимать участие дети.

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