Более 6 тыс. детей пойдут в первый класс в Туле

День знаний отметят в Тульской области 2 сентября. По данным администрации Тулы, в первый класс пойдут чуть более 6,1 тыс. детей.

Всего в городе более 52,6 тыс. школьников. Кроме того, детские сады примут более 27,3 тыс. ребят. Об этом сообщают «Тульские известия». В новом учебном году будут работать боле 80 учебных организаций.

День знаний в регионе отметят 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье. В первый учебный день для детей проведут уроки, посвященные истории и культуре Тульского региона, а также уроки безопасности.

Ранее сообщалось, что в Липецке в новом учебном году все старшие классы в школах переведут на профильное образование. Школьники смогут самостоятельно выбирать направление обучения.