США, как и Запад в целом, продолжают крайне непоследовательную политику в отношении России. С одной стороны, американцы заинтересованы в поддержке Москвы при решении глобальных и региональных проблем. В первую очередь при урегулировании иранского, сирийского и северокорейского кризисов, на выгодных для себя условиях. Подтверждением этого стала совместная с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициатива о возобновлении в 2020 году формата «Большой восьмерки», который действовал в период 1998–2013 годов. На состоявшемся в Биаррице саммите G7 лидеры западного мира, за исключением Италии, эту инициативу не поддержали, хотя и выступили за укрепление сотрудничества с Москвой.

Президент США Дональд Трамп надеется, что на аналогичный саммит в 2020 году пригласят президента России Владимира Путина. В Москве считают полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и готовы рассмотреть такое предложение, если оно поступит. Но для РФ это не самоцель. Важнее начать реальный процесс нормализации отношений в военно-политической и финансово-экономической сферах.

С другой стороны, под надуманными предлогами американцы наращивают свое санкционное давление на РФ. 26 августа вступил в силу второй пакет ограничений, связанный с отравлением в марте 2018 года в британском Солсбери бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вина России не была доказана. Тем не менее против Москвы стали вводить санкции, так как она якобы не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия.

Надуманность этой проблемы очевидна на фоне развертывания Пентагоном более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе на Украине, в Грузии и других странах постсоветского пространства. Не меньшую тревогу вызывают провокации в Сирии прозападной неправительственной организации «Белые каски». Их представители имитировали химические атаки на мирное население (в частности, в апреле 2018 года в городе Дума вблизи Дамаска). Это было использовано в качестве повода для нанесения по Сирии ракетного удара со стороны США, Великобритании и Франции.

РФ проявляла гибкость по ситуации со Скрипалями, неоднократно предлагая провести совместное расследование. Лондон от этого уклонился и воспрепятствовал доступу наших дипломатов к Сергею Скрипалю и его дочери. О политической мотивированности действий британского руководства свидетельствует тот факт, что оно приняло в расчет только результаты собственной лаборатории Минобороны в Портон-Дауне.

Первый санкционный пакет по так называемому «делу Скрипалей», был еще в прошлом году. Тогда был запрещен экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением продукции в области космоса и необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Одновременно России было отказано в американских займах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке.

Второй пакет ввел ограничения на российский госдолг. Вашингтон будет препятствовать Москве в получении займов в международных финансовых организациях. Банкам США запрещают участвовать в первичном размещении российского суверенного долга (на вторичном рынке такая деятельность разрешается) и кредитовать правительство РФ в иностранной валюте, кроме рублей. Предвидя такое развитие событий, Центробанк РФ последовательно проводит политику сокращения вложений в американские облигации. В июне 2019 года такие вложения уменьшилась до $10,8 млрд. Месяцем ранее эта сумма составляла $12 млрд.

США ввели также запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия. Что особо показательно, практического значения последнее ограничение не имеет, так как в РФ указанные виды оружия не разрабатываются. Но оно может быть использовано для вытеснения российских компаний с международных рынков как проявление американской стороной недобросовестной конкуренции.

Конечно, первоначальный вариант второго пакета антироссийских санкций был более жестким. Так, в угоду своему наиболее близкому союзнику — Великобритании — предлагалось понизить уровень дипломатических отношений, запретить полеты государственных авиакомпаний, прекратить российский импорт, включая нефть и нефтепродукты, а также не предоставлять кредиты государственным компаниям РФ (многие из них уже находятся под другими американскими санкциями).

Администрация Трампа не заинтересована в жёстком противостоянии с РФ, особенно в предвыборный период. Торговые войны с Китаем и ЕС, неуспешные попытки изолировать Иран, неспособность урегулировать афганский и северокорейский кризисы, обострение отношений с Турцией и многие другие причины подталкивают Дональда Трампа к попыткам улучшения отношений с Москвой. Именно это вынудило его отложить на год введение второго пакета санкций по «делу Скрипалей» и отказаться от их более сурового варианта. Но это наталкивает на жесткое противодействие со стороны конгресса США и большей части американской элиты. Как следствие, политика Вашингтона и далее будет носить противоречивый характер при негативной тенденции в развитии американо-российских отношений.

Автор — директор Центра общественно-политических исследований

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