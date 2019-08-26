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Двое россиян незаконно пересекли границу Финляндии на надувной лодке

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Фото: Global Look Press/Peter Endig
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Двоих россиян заподозрили в нелегальном пересечении границы Финляндии на надувной лодке. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила пресс-служба пограничной охраны Финляндии.

Инцидент произошел 24 августа. Пограничный отряд по региону Северная Карелия заподозрил двух человек из России в незаконном пересечении границы в Финляндию и в обратном направлении. Как пишет сайт kp.ru, предполагаемые нарушители были рыбаками.

По предварительной версии, мужчины пересекли государственную границу на надувной лодке на 38 м по финской территории. О случившемся финские пограничники узнали от местных жителей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Пограничная служба начала предварительное расследование предполагаемого нарушения совместно с российскими коллегами в городе Суоярви.

В июне 2018 года сообщалось, что мигрантов с обморожениями обвинили в незаконном пересечении границы России.

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