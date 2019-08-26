Опасными признали прокуроры детские площадки Кирова Калужской области

Прокуратура провела проверки детских и спортивных площадок в городе Кирове Калужской области. На части из них выявлены несоответствия требованиям безопасности.

Так, на одной из них нашли части футбольных ворот, представляющие опасность для тех, кто находится рядом с ними. Уборкой прилегающей территории и самой площадки никто не занимался.

В фонтане детского сквера, расположенного в центре Кирова, в воде обнаружили поврежденную электропроводку, короб с кабелем был деформирован. Часть игровых конструкций не закреплены должным образом.

На некоторых площадках конструкции частично или полностью разрушены, сообщает газета «Весть» со ссылкой на старшего помощника прокурора Калужской области Искрину Лепехину.

В адрес главы Кировской районной администрации прокуратура внесла представление. Надзорное ведомство контролирует процесс устранения нарушений.