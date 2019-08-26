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Женщина скончалась в результате стрельбы в шведском Мальмё

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Фото: thelocal.se
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Один человек погиб, еще двое попали в больницу в результате стрельбы в шведском городе Мальмё. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает шведское издание The Local.

По информации издания, стрельба произошла около 10:00 (11:00 мск) на людной улице возле пляжа. Очевидцы сообщили, что стрельба велась из разных видов оружия, всего раздалось от восьми до десяти выстрелов. Они рассказали также, как с места происшествия убегали люди в масках.

По предварительным данным, целью злоумышленников был мужчина, рядом с которым шла женщина с ребенком на руках. Пуля задела женщину, ребенок и мужчина не пострадали. Нападение может быть связано с криминальным прошлым мужчины. Впрочем, подозреваемых у полиции пока нет.

«Это серьезное преступление, так что мы задействуем все наши ресурсы, чтобы расследовать его», — заявил представитель городской полиции Калле Петерссон.

Ранее 26 августа сообщалось о троих госпитализированных в результате стрельбы. Эти данные подтвердила служба экстренной помощи.

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