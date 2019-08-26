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Таблички предлагают установить на старинных домах в Брянске

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Жители Брянска предлагают установить информационные таблички на старинных домах. По мнению горожан, это позволит заинтересовать школьников и взрослых историей родного края.

Авторы инициативы уточняют, что старинных домов в Брянске не слишком много. Однако на таких зданиях сохранилась «печать времени». В частности, двухэтажный дом на улице XXII съезда КПСС значительно отличается от окружающих строений. На информационных табличках горожане предлагают размещать данные о доме, в первую очередь — о годе его постройки. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области министерство культуры намерено исключить храм в селе Ильинка из реестра памятников культурного наследия. Это связано с тем, что реконструкция в здании была проведена без согласования с ведомством. Местного жителя, который проводил ремонт на собственные средства в соответствии с документами из областного архива, оштрафовали.

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