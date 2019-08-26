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Полуторогодовалый ребенок выпал из окна в Благовещенске

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В Благовещенске (Амурская область) из окна квартиры на пятом этаже выпал полуторогодовалый мальчик. Ребенок выжил и был доставлен больницу с травмами.

Инцидент произошел в доме на улице Дьяченко. Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, пишет Амурская Служба Новостей.

Как сообщили в СУ СКР по региону, по факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В конце июля в подмосковной Балашихе из окна на девятом этаже выпал двухлетний мальчик. Он оперся на натянутую на окне москитную сетку. Ребенок выжил и был доставлен в больницу.

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